"Тоттенхэм" пропустил три гола в домашнем матче АПЛ впервые с марта 2015 года

В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде победил "Тоттенхэм" со счётом 3:1.

Таким образом, как сообщает Opta, "шпоры" впервые с марта 2015 года пропустили три гола в домашнем матче АПЛ.

Напомним, что три года назад "Тоттенхэм" на своём поле трижды пропустил от "Лестера".

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