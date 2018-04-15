"Тоттенхэм" пропустил три гола в домашнем матче АПЛ впервые с марта 2015 года

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"Тоттенхэм" пропустил три гола в домашнем матче АПЛ впервые с марта 2015 года

В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде победил "Тоттенхэм" со счётом 3:1.

Таким образом, как сообщает Opta, "шпоры" впервые с марта 2015 года пропустили три гола в домашнем матче АПЛ.

Напомним, что три года назад "Тоттенхэм" на своём поле трижды пропустил от "Лестера".

Не пропустите: "Манчестер Сити" стал четвёртым клубом, обыгравшим трёх лондонских грандов в одном розыгрыше АПЛ. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
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20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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