"Тоттенхэм" просит Почеттино согласится на сокращение зарплаты

"Тоттенхэм" пытается договориться с экс-тренером Маурисио Почеттино о сокращении зарплаты.

Как сообщает Daily Mail, руководство "шпор" просит Почеттино снизить зарплату, которая составляет около 10 миллионов евро в год, из-за кризиса связанного с приостановкой турниров.

Отмечается, что владелец "Тоттенхэма" Даниэль Леви по договору продолжает выплачивать зарплату аргентинцу до тех пор, пока тот не найдет новую работу.

Почеттино был отправлен в отставку в ноябре 2019 года. Он возглавлял клуб с 2014 года.

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