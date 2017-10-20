"Тоттенхэм" провел переговоры по хавбеку "Барселоны"

Лондонский "Тоттенхэм" провел переговоры по полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что представители двух клубов встретились во вторник, когда "шпоры" играли матч группового этапа Лиги Чемпионов против мадридского "Реала". Заполучить португальца в свои ряды английский клуб рассчитывает уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Гомеш сыграл 8 матчей за "Барселону", не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, Рамос посоветовал Пересу подписать хавбека "Тоттенхэма". | soccernews.ru