"Тоттенхэм" провел переговоры с Дани Себальосом
"Тоттенхэм" провел переговоры с хавбеком мадридского "Реала" Дани Себальосом. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, 22-летний футболист может стать заменой Кристиану Эриксену, который в летнее трансферное окно покинет клуб.
В завершившемся сезоне Себальос участвовал в 34 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами.
По итогам сезона "Тоттенхэм" занял 4 место в турнирной таблице. Также "шпоры" заняли 2 место в Лиге чемпионов, проиграв "Ливерпулю" (0:2).
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