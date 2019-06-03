"Тоттенхэм" провел переговоры с Дани Себальосом

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"Тоттенхэм" провел переговоры с Дани Себальосом

"Тоттенхэм" провел переговоры с хавбеком мадридского "Реала" Дани Себальосом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, 22-летний футболист может стать заменой Кристиану Эриксену, который в летнее трансферное окно покинет клуб.

В завершившемся сезоне Себальос участвовал в 34 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами.

По итогам сезона "Тоттенхэм" занял 4 место в турнирной таблице. Также "шпоры" заняли 2 место в Лиге чемпионов, проиграв "Ливерпулю" (0:2).

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