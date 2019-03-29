"Тоттенхэм" провёл первую тренировку на новом стадионе

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"Тоттенхэм" провёл первую тренировку на новом стадионе

Вчера, 28 марта, у "Тоттенхэма" состоялась первая тренировка на новом стадионе. Об этом информирует персс-служба клуба.

Первый официальный матч на новом поле пройдет 3 апреля. В 31-м туре АПЛ "шпоры" примут "Кристал Пэлас".

Напомним, что новый стадион вмещает около 62 тысяч зрителей. Ранее "Тоттенхэм" принимал домашние матчи на "Уайт Харт Лейн".

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