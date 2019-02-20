"Тоттенхэм" проявляет интерес к двум футболистам из чемпионата Италии

"Тоттенхэм" хочет приобрести двух игроков из Серии А. Об этом сообщает TMW.

Английский клуб нацелился на нападающего "Милана" Сусо и форварда "Интера" Ивана Перишича.

В покупке итальянский футболистов заинтересован главный тренер Маурисио Почеттино. Трансферная стоимость 25-летнего Сусо 50 миллионов евро, а 30-летнего Перишича 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сусо участвовал в 27 матчах, отметившись 6 голами и 7 ассистами. Перишич играл в 29 матчах, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

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