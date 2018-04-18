"Тоттенхэм" проявляет интерес к хавбеку "Барселоны"

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, "шпоры" рассматривают вариант с приобретением 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" в летнее трансферное окно. В подписании португальца заинтересован лично главный тренер английского клуба Маурисио Почеттино.

В нынешнем сезоне Гомеш отметился 1 результативной передачей в 31 матче за "Барселону".

Напомним, вчера "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Брайтоном". | soccernews.ru