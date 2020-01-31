"Тоттенхэм" рассчитывает до конца дня подписать Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл может до закрытия зимнего трансферного окна перейти в "Тоттенхэм".

По информации The Times, руководство "шпор" считает, что им удастся перед дедлайном договориться о переходе звёздного валлийца.

При этом не сообщается, какой вид сделки рассматривает лондонский клуб - аренду или покупку.

В этом сезоне 30-летний Бэйл крайне редко играет за "Реал" - в его активе только 15 матчей, 3 гола и 2 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 40 миллионов евро.

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