"Тоттенхэм" рассчитывает до конца дня подписать Бэйла
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл может до закрытия зимнего трансферного окна перейти в "Тоттенхэм".
По информации The Times, руководство "шпор" считает, что им удастся перед дедлайном договориться о переходе звёздного валлийца.
При этом не сообщается, какой вид сделки рассматривает лондонский клуб - аренду или покупку.
В этом сезоне 30-летний Бэйл крайне редко играет за "Реал" - в его активе только 15 матчей, 3 гола и 2 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 40 миллионов евро.
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|О
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|24
|70
|2
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|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
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|4
|Челси
|24
|40
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|Тоттенхэм
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|7
|Вулверхэмптон
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|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
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|Саутгемптон
|24
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|10
|Арсенал Лондон
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|Кристал Пэлас
|24
|30
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|Эвертон
|24
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|13
|Бернли
|24
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|24
|30
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
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|Уотфорд
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