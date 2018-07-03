"Тоттенхэм" рассчитывает перехватить трансферную цель "Реала"

Лондонский "Тоттенхэм" намерен перехватить одну из трансферных целей мадридского "Реала", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "шпоры" всерьез заинтересовались полузащитником "Порту" Хуаном Кинтеро, который на сегодняшний день на правах аренды выступает за "Ривер Плейт". Видеть 25-летнего колумбийца в своей команде пожелал лично главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино.

Напомним, хавбек "Бенфики" интересен "Тоттенхэму". | soccernews.ru