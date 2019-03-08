"Тоттенхэм" рассказал, когда пройдет первый матч на новом стадионе

"Тоттенхэм" сообщил, что своей первый матч на новом стадионе "Тоттенхэм" состоится в апреле. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С кем сыграют "шпроы" пока не известно. Соперник определится после того, как состоятся матчи 1/4 финала Кубка Англии.

"Тоттеннхэм" занимает 3 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 61 балл.

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