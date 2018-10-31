"Тоттенхэм" рассматривает камерунского вратаря в качестве преемника Льориса

"Тоттенхэм" проявляет интерес к камерунскому вратарю "Аякса" Андре Онане, сообщает Voetbal International.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера следующим летом. В составе "шпор" он может стать преемником 31-летнего Уго Льориса.

В этом сезоне 22-летний Онана провел за "Аякс" 19 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Игроки "Тоттенхэма" встревожены возможным уходом Почеттино. | http://soccernews.ru