"Тоттенхэм" рассматривает пять кандидатов на замену Почеттино

Теги тоттенхэммаурисио почеттиножозе моуриньюмассимилиано аллегриэдди хауюлиан нагельсманнкарло анчелотти

"Тоттенхэм" рассматривает пять кандидатов на замену Почеттино

Стало известно, кто может возглавить "Тоттенхэм" в случае отставки с поста главного тренера Маурисио Почеттино.

По информации The Telegraph, в шорт-лист "шпор" входят Жозе МоуриньюМассимиллиано Аллегри (оба - без клуба), Карло Анчелотти ("Наполи"), Эдди Хау ("Борнмут") и Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг").

По итогам 12 туров "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Контракт Почеттино с клубом рассчитан до 2023 года. Его увольнение обойдётся лондонцам в сумму более 14 миллионов евро.

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