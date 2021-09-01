"Тоттенхэм" расстался с Орье

Фото: инстаграм Сержа Орье/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила об уходе ивуарийского защитника Серж Орье.

Стороны договорились о досрочного разрыве контракта. Таким образом, футболист стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

28-летний Орье выступал за "Тоттенхэм" с 2017 года, провел за клуб 110 матчей, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Ранее играл за "Ланс", "Тулузу" и ПСЖ. За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 69 матчей и забил 3 гола. Двкуратный чемпион Франции, трехкратный обладатель Кубка Франции, трехкратный обладатель Кубка французской лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Франции.

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