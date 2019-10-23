"Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду", "Бавария" была сильнее "Олимпиакоса"

"Бавария" обыграла "Олимпиакос" в матче группового турнира Лиги чемпионов.

В другом матче в рамках группы B "Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду".

"Олимпиакос П" - "Бавария" - 2:3 (1:1)

Голы: Эль-Араби, 23 - 1:0, Левандовски, 34 - 1:1, Левандовски, 62 - 1:2, Толиссо, 75 - 1:3, Гильерме, 79 - 2:3.

"Олимпиакос П": Жозе Са, Эль-Абделлауи, Рубен Семеду, Мериа, Цимикас, Камара (Ранджелович, 88), Бухалакис (Ловера, 69), Гильерме, Масурас (Герреро, 79), Поденсе, Эль-Араби.

"Бавария": Нойер, Павар, Хави Мартинес (Толиссо, 46), Эрнандез (Боатенг, 59), Алаба, Мюллер (Перишич, 86), Киммих, Тиагу Алькантара, Коутинью, Гнабри, Левандовски.

"Тоттенхэм" - "Црвена Звезда" - 5:0 (3:0)

Голы: Кейн, 9 - 1:0, Сон Хын Мин, 16 - 2:0, Сон Хын Мин, 44 - 3:0, Ламела, 67 - 4:0, Кейн, 72 - 5:0.

"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Фертонген (Фойт, 73), Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Алли (Ло Сельсо, 79), Ндомбеле, Сон Хын Мин (Дайер, 68), Ламела, Кейн.

"Црвена Звезда": Борьян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Каньяс (Петрович, 62), Вулич, ван Ла Парра (Вуканович, 82), Томане (Павков, 62), Гарсия.

"Бавария" возглавила группу B, имея в активе 9 баллов, у "Тоттенхэма" 4 очка и 2 позиция. "Олимпиакос" (3) на 3 строчке, замыкает таблицу "Црвена Звезда" (1).

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