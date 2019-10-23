"Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду", "Бавария" была сильнее "Олимпиакоса"
"Бавария" обыграла "Олимпиакос" в матче группового турнира Лиги чемпионов.
В другом матче в рамках группы B "Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду".
"Олимпиакос П" - "Бавария" - 2:3 (1:1)
Голы: Эль-Араби, 23 - 1:0, Левандовски, 34 - 1:1, Левандовски, 62 - 1:2, Толиссо, 75 - 1:3, Гильерме, 79 - 2:3.
"Олимпиакос П": Жозе Са, Эль-Абделлауи, Рубен Семеду, Мериа, Цимикас, Камара (Ранджелович, 88), Бухалакис (Ловера, 69), Гильерме, Масурас (Герреро, 79), Поденсе, Эль-Араби.
"Бавария": Нойер, Павар, Хави Мартинес (Толиссо, 46), Эрнандез (Боатенг, 59), Алаба, Мюллер (Перишич, 86), Киммих, Тиагу Алькантара, Коутинью, Гнабри, Левандовски.
"Тоттенхэм" - "Црвена Звезда" - 5:0 (3:0)
Голы: Кейн, 9 - 1:0, Сон Хын Мин, 16 - 2:0, Сон Хын Мин, 44 - 3:0, Ламела, 67 - 4:0, Кейн, 72 - 5:0.
"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Фертонген (Фойт, 73), Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Алли (Ло Сельсо, 79), Ндомбеле, Сон Хын Мин (Дайер, 68), Ламела, Кейн.
"Црвена Звезда": Борьян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Каньяс (Петрович, 62), Вулич, ван Ла Парра (Вуканович, 82), Томане (Павков, 62), Гарсия.
"Бавария" возглавила группу B, имея в активе 9 баллов, у "Тоттенхэма" 4 очка и 2 позиция. "Олимпиакос" (3) на 3 строчке, замыкает таблицу "Црвена Звезда" (1).
А еще: ПСЖ разгромил "Брюгге", "Реал" минимально обыграл "Галатасарай" в Лиге Чемпионов | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ разгромил "Брюгге", "Реал" минимально обыграл "Галатасарай" в Лиге Чемпионов
-
"Локомотив" уступил "Ювентусу", хотя выиграл первый тайм
-
"Тоттенхэм" впервые в истории забил три гола в первом тайме Лиги Чемпионов
-
"Шахтер" и "Динамо" Загреб не смогли выявить победителя в матче ЛЧ
-
Мората помог "Атлетико" обыграть "Байер" в матче Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 октября
-
Лига Чемпионов: результаты 22 октября
-
Дибала прокомментировал дубль в ворота "Локомотива" в матче Лиги Чемпионов
-
Семин рассказал, о чем говорил с Роналду после матча "Локомотива" с "Ювентусом"
-
"Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду", "Бавария" была сильнее "Олимпиакоса"
-
Миранчук прокомментировал поражение "Локомотива" от "Ювентуса"
-
Каррера рассказал, кто из российских футболистов готов играть в европейском клубе
-
Агуэро и Стерлинг помогли "Манчестер Сити" разгромить "Аталанту" в ЛЧ
-
ПСЖ разгромил "Брюгге", "Реал" минимально обыграл "Галатасарай" в Лиге Чемпионов
-
"Локомотив" уступил "Ювентусу", хотя выиграл первый тайм
-
Мбаппе стал самым молодым игроком, забивший 15 голов в Лиге Чемпионов
-
Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с "Аяксом"
-
"Тоттенхэм" впервые в истории забил три гола в первом тайме Лиги Чемпионов
-
Салах вернулся в состав "Ливерпуля" перед матчем ЛЧ с "Генком"
-
Каррера высказался о возможном возвращении в РПЛ
-
Рамос побил рекорд Роберто Карлоса в Лиге Чемпионов
-
Зинченко пропустит матч с "Аталантой" из-за травмы колена
-
Каррера ярко высказался о Сарри
-
"Шахтер" и "Динамо" Загреб не смогли выявить победителя в матче ЛЧ
-
Семин рассказал об изменениях в составе "Локомотива" перед матчем с "Ювентусом"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4