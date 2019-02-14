"Тоттенхэм" разгромил дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

1/8 финала Лиги Чемпионов продолжилась в Лондоне на легендарном "Уэмбли", где "Тоттенхэм" принимал дортмундскую "Боруссию". Последнее время эти команды достаточно часто играют в еврокубках. 2 года назад "шпоры" и "шмели" противостояли друг другу в плей-офф Лиги Европы, и тогда "Боруссия" обыграла "Тоттенхэм" в двухматчевой дуэли; а в прошлом сезоне эта пара сыграла два матча на групповом этапе Лиги Чемпионов, и уже англичане были сильнее немцев в обеих матчах. Что касается нынешней ситуации, то мнение букмекеров по поводу исхода обеих матчей склонялось в сторону "Боруссии".

Первый тайм противостояния стал настоящим разочарования для тех, кто ожидал от матча зрелищности и обилия голевых моментов. Стартовая 45-минутка воспринималась как разведка и тактическая битва двух специалистов. Реальная угроза воротам пришла лишь дважды. В первом случае в центре внимания были футболисты "Тоттенхэма". На 7 минуте Мусса Сиссоко выиграл единоборство на втором этаже и, скинув мяч вперед, организовал вторую волну атаки "шпор", в финале которой Лукас Моура получил игровой снаряд на краю штрафной площади и со всей силы влепил в район дальней девятки. Трансляция показала очень красивую картинку, однако в реальности мяч пролетел в метре от ворот. Второй опасный момент в первом тайме возник только на 45 минуте, и на сей раз в деле была "Боруссия". После подачи с правого края штрафной площади в исполнении Санчо, Загаду прибежал на дальнюю штангу и пытался результативно замкнуть навес, но Льорис кончиками пальцев вытащил мяч с ближнего угла.

Во второй тайме течение игры сразу же поменялось, ведь на 47 минуте "шпоры" открыли счет в матче. Индивидуальные ошибки игроков "Боруссии" на своей половине поля привели к обрезке на левом фланге, после которой Вертонген протащил игровой снаряд почти к самой лицевой линии и подал на совершенно свободного Хын-Мин Сона, который, оказавшись без опеки защитников, первым касанием отправил мяч в ближний угол – 1:0. Постепенно быстрые атаки "шпор" начали возникать все чаще, особенно это касалось левого фланга, но футболистам Почетино постоянно не хватало нацеленного последнего паса. В такой ситуацию на выручку могли прийти стандарты. На 62 минуте Кристиан Эриксен подал с угла поля, защитник Тоби Ардервейрельд прибежал на ближнюю штангу и легким касанием головы отправлял "ядро" под перекладину, но Бюрки сориентировался в ситуации и достал мяч.

В концовке поединка преимущество "Тоттенхэма" воплотился в еще 2 гола. На 83 минуте вторая волна атаки "Тоттенхэма" после подачи со стандарта закончилась тем, что Серж Орье вырезал прекрасную передачу с правого края внутрь штрафной площадки, где Вертонген оторвался от защитников и первым касанием в упор расстрелял Романа Бюрки – 2:0. Третьего гола пришлось ждать не долго. Спустя всего лишь 3 полных оборота секундной стрелки "шпоры" заработали угловой, который исполнил Эриксен. Подача датчанина последовала на ближнюю штангу, где только что вышедший на замену Льоренте ударом в дальний угол похоронил "Боруссию" – 3:0.

"Тоттенхэм" выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с очень комфортным преимуществом и может ехать в Дортмунд с мыслями о четвертьфинале. Ну а "Боруссия" показала, почему ее игру в 2019 году считают откровенно плохой. Ответный матч состоится 5 марта.

"Тоттенхэм" – "Боруссия" – 3:0

Голы: Сон, 47 – 1:0; Вертонген, 83 – 2:0; Льоренте, 86 – 3:0

"Тоттенхэм": Льорис – Санчес, Алдервейрелд, Фойт – Орье, Сиссоко (Ваньяма, 90+1), Уинкс, Вертонген – Эриксен – Сон (Ламела, 90), Лукас (Льоренте, 84).

"Боруссия": Бюрки – Хакими, Топрак, Загаду (Шмельцер, 77), Диалло – Делэйни, Витсель – Санчо (Геррейро, 88), Дауд, Пулишич (Ларсен, 87) – Гётце.