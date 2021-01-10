"Тоттенхэм" разгромил клуб из 8 лиги Англии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии между клубом "Марин" и "Тоттенхэмом". Команда Моуриньо разгромила представителей восьмого по силе дивизиона Англии со счетом 5:0. Стоит отметить, что гости вышли на поле не в оптимальном составе. Из игроков основы можно отметить присутствие в составе Алдервейрелда, Лукаса Моуры, Алли, Сиссоко, Винисиуса и Бэйла. Но несмотря, на отсутствие Кейна и Сона, команда АПЛ смогла победить клуб восьмого дивизиона.

"Марин" - "Тоттенхэм" 0:5 (0:4)

Голы: Винисиус, 24 - 0:1, Винисиус, 30 - 0:2, Лукас Моура, 32 - 0:3, Винисиус, 37 - 0:4, Девайн, 60 - 0:5

"Марин": Пассант, Хьюз (Ховард, 46), Майли, Джойс, Рэйвен (Шоу, 81), Дивайн (Стрикленд, 75), Хмами (Дойл, 67), Соломон-Дэвис, Камминс (Уигнелл, 75), Бэрриган, Кенни.