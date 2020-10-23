"Тоттенхэм" разгромил ЛАСК в Лиге Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы английский "Тоттенхэм" разгромил австрийский ЛАСК со счетом 3:0. Победу лондонскому клубу принесли голы Лукаса Моуры и Сон Хын Мина, а также автогол Андреаса Андраде.

"Тоттенхэм" Англия – ЛАСК Австрия - 3:0 (2:0)

Голы: Лукас Моура, 18 - 1:0, Андраде, 27 (автогол) - 2:0, Сон Хын Мин, 84 - 3:0

"Тоттенхэм": Харт, Регилон, Доэрти, Дэвис, Санчес, Лукас Моура (Ло Чельсо, 78), Уинкс, Ламела (Алли, 62), Хейбьерг (Сиссоко, 62), Бэйл (Сон Хын Мин, 62), Винисиус (Кларк, 86).

ЛАСК: Шлагер, Ранфтль, Траунер, Визингер, Андраде (Поцман, 46), Холланд (Гргич, 5), Михорль, Балич (Гойгингер, 78), Реннер (Филипович, 39), Грубер (Эггештайн, 46), Рагуж.

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