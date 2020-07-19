"Тоттенхэм" разгромил "Лестер", который борется за место в Лиге Чемпионов

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Лестер" со счетом 3:0. Победу "шпорам" принес дубль Харри Кейна, а также автогол Джеймса Джастина.

"Лестер" остался в зоне Лиги Чемпионов на четвертом месте, но теперь его по потерянным очкам опережает "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" поднялся на шестое место и вошел в зону Лиги Европы.

"Тоттенхэм" – "Лестер" - 3:0 (3:0)

Голы: Джастин, 6 (автогол) - 1:0, Кейн, 37 - 1:0, Кейн, 40 - 3:0

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Орье, Ло Чельсо, Уинкс, Лукас Моура, Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Морган, Эванс, Томас, Барнс, Ндиди (Менди, 70), Перес (Ихеаначо, 59), Тилеманс (Прат, 70), Беннетт (Грэй, 46), Варди.

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