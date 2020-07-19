"Тоттенхэм" разгромил "Лестер", который борется за место в Лиге Чемпионов
В матче 37-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Лестер" со счетом 3:0. Победу "шпорам" принес дубль Харри Кейна, а также автогол Джеймса Джастина.
"Лестер" остался в зоне Лиги Чемпионов на четвертом месте, но теперь его по потерянным очкам опережает "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" поднялся на шестое место и вошел в зону Лиги Европы.
"Тоттенхэм" – "Лестер" - 3:0 (3:0)
Голы: Джастин, 6 (автогол) - 1:0, Кейн, 37 - 1:0, Кейн, 40 - 3:0
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Орье, Ло Чельсо, Уинкс, Лукас Моура, Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.
"Лестер": Шмейхель, Джастин, Морган, Эванс, Томас, Барнс, Ндиди (Менди, 70), Перес (Ихеаначо, 59), Тилеманс (Прат, 70), Беннетт (Грэй, 46), Варди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18