"Тоттенхэм" разгромил "Лидс" и вышел на третье место АПЛ
В рамках 17-го тура АПЛ "Тоттенхэм" уверенно разобрался с "Лидсом".
Благодаря победе "шпоры" поднялись на третье место. От лидирующего "Ливерпуля" их отделяет 4 очка.
"Тоттенхэм" - "Лидс" 3:0
Голы: Кейн (пен), 29 - 1:0, Сон Хын Мин, 43 - 2:0, Алдервейрелд, 50 - 3:0
"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Дэвис, Алдервейрелд, Дайер, Уинкс (Сиссоко, 76), Хейбьерг, Бергвейн, Ндомбеле (Лукас Моура, 78), Сон Хын Мин, Кейн (Винисиус, 87).
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Стрейк, Даллас, Клих, Филлипс, Алиоски (Шеклтон, 64), Харрисон (Поведа, 61), Рафинья, Бэмфорд, Родриго (Эрнандес, 65).
Удаление: Доэрти (90).
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