"Тоттенхэм" разгромил "Лудогорец" благодаря дублю Винисиуса

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы английский "Тоттенхэм" разгромил болгарский "Лудогорец" со счетом 4:0. Победу "шпорам" принесли дубль Карлоса Винисиуса, а также голы Харри Уинкса и Лукаса Моуры.

"Тоттенхэм" Англия – "Лудогорец" Болгария - 4:0 (2:0)

Голы: Винисиус, 16 - 1:0, Винисиус, 34 - 2:0, Уинкс, 63 - 3:0, Лукас Моура, 73 - 4:0

"Тоттенхэм": Харт (Уайтмэн, 82), Доэрти, Танганга, Дэвис, Санчес, Ндомбеле (Хейбьерг, 61), Лукас Моура (Скарлетт, 82), Уинкс, Алли (Уайт, 82), Бэйл (Кларк, 68), Винисиус.

"Лудогорец": Илиев, Недялков, Икоко, Моци, Григоре, Янков, Абель (Каули, 68), Десподов (Текпетей, 64), Баджи, Вердон, Кешерю (Тшибота, 68).

Не пропустите: Моуринью купил игроку "Тоттенхэма" огромный кусок мяса. | http://soccernews.ru