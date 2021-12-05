"Тоттенхэм" разгромил "Норвич" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Норвич" со счетом 3:0.
Победу лондонскому клубу принесли голы Лукаса Моуры, Давинсона Санчеса и Сон Хын Мина.
"Тоттенхэм", набрав 25 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Норвич" с 10 очками остался на последней, 20-й позиции.
"Тоттенхэм" – "Норвич" - 3:0 (1:0)
Голы: Лукас Моура, 10 - 1:0, Санчес, 67 - 2:0, Сон Хын Мин, 77 - 3:0
"Тоттенхэм": Льорис, Танганга (Доэрти, 62), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Сессеньон, 22), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 80), Хейбьерг, Скипп, Кейн.
"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Омобамиделе, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Дауэлл, 72), Гилмор (Соренсен, 81), Пукки, Ида (Сарджент, 69).
Не пропустите: Ибрагимович вспомнил о периоде в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Магомед-Шапи Сулейманов совершил первое голевое действие в чемпионате Турции
-
"Верона" совершила суперкамбэк в матче с "Венецией" в Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" победил в первом матче под руководством Рангника
-
"Тоттенхэм" разгромил "Норвич" в матче АПЛ
-
"Монако" Головина разгромил "Метц"
-
Киевское "Динамо" может избавиться от летнего новичка команды в январе
-
"Динамо" уверенно обыграло "Уфу" и приблизилось к "Зениту"
-
"Рубин" неожиданно проиграл "Нижнему Новгороду" в матче РПЛ
-
"Милан" определил еще два варианта на замену травмированному Кьяеру
-
"Райо Вальекано" победил "Эспаньол" и обошел "Барселону"
-
"Ренн" уничтожил "Сент-Этьен" и сократил отставание от ПСЖ
-
Педри рассказал, кого он считает лучшим игроком мира
-
"Заря" победила "Ингулец" и ворвалась в топ-3 в УПЛ
-
"Аталанта" может обменять Миранчука на Бога
-
1
Оливер Кан поделился мнением о Левандовском
-
Соболев высказался о давлении в "Спартаке"
-
"Фиорентина" Кокорина обыграла "Болонью" в Серии А
-
"Барселона" планирует ускорить уход некоторых футболистов
-
"Химки" уступили "Арсеналу" в РПЛ
-
Ситуация Йовича в "Реале" может измениться
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18