"Тоттенхэм" разгромил "Норвич" в матче АПЛ

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"Тоттенхэм" разгромил "Норвич" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Норвич" со счетом 3:0.

Победу лондонскому клубу принесли голы Лукаса Моуры, Давинсона Санчеса и Сон Хын Мина.

"Тоттенхэм", набрав 25 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Норвич" с 10 очками остался на последней, 20-й позиции.

"Тоттенхэм" – "Норвич" - 3:0 (1:0)
Голы: Лукас Моура, 10 - 1:0, Санчес, 67 - 2:0, Сон Хын Мин, 77 - 3:0

"Тоттенхэм": Льорис, Танганга (Доэрти, 62), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Сессеньон, 22), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 80), Хейбьерг, Скипп, Кейн.

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Омобамиделе, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Дауэлл, 72), Гилмор (Соренсен, 81), Пукки, Ида (Сарджент, 69).

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