"Тоттенхэм" разгромил "Рединг" в товарищеском матче

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"Тоттенхэм" разгромил "Рединг" в товарищеском матче

"Тоттенхэм" в рамках товарищеской игры разгромил "Рединг".

"Тоттенхэм" - "Рединг" - 4:1

Голы: Ричардс (аг), 7 - 1:0, Алли, 21 - 2:0, Сон Хын-Мин, 39 - 3:0, Ламела, 52 - 4:0, Пушкаш (пен), 80 - 4:1

Отметим, что 12 сентября "шпоры" сыграют с "Эвертоном" в первом туре нового сезона АПЛ.

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