"Тоттенхэм" разгромил "Рединг" в товарищеском матче
"Тоттенхэм" в рамках товарищеской игры разгромил "Рединг".
"Тоттенхэм" - "Рединг" - 4:1
Голы: Ричардс (аг), 7 - 1:0, Алли, 21 - 2:0, Сон Хын-Мин, 39 - 3:0, Ламела, 52 - 4:0, Пушкаш (пен), 80 - 4:1
Отметим, что 12 сентября "шпоры" сыграют с "Эвертоном" в первом туре нового сезона АПЛ.
Читайте также: Кейн рискует пропустить старт сезона АПЛ из-за отпуска на Багамских островах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
-
УЕФА не включил Роналду в символическую сборную минувшего сезона Лиги Чемпионов
-
ЦСКА объявил о трансфере Эджуке
-
Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его могут пожизненно отстранить
-
Отец Месси сказал руководству ПСЖ, что футболист решил перейти в "Манчестер Сити"
-
Роналду одобрил трансфер Джеко в "Ювентус"
Лента новостей
-
"Локомотив" предложил Миранчуку улучшенный контракт, однако футболист склоняется к переходу в "Аталанту"
-
Журналист Романо раскрыл подробности перехода Коларова в "Интер"
-
2
Бартомеу намерен проигнорировать просьбу Месси об уходе из "Барселоны"
-
3
УЕФА не включил Роналду в символическую сборную минувшего сезона Лиги Чемпионов
-
"Тоттенхэм" разгромил "Рединг" в товарищеском матче
-
Защитник "Ювентуса" Ругани может перебраться во Францию
-
Арбитр Еськов ничего не знает о проваленной проверке на полиграфе
-
Уткин прокомментировал новость о том, что арбитр Еськов не прошел проверку на полиграфе
-
ЦСКА объявил о трансфере Эджуке
-
Фабио Ливерани возглавил "Парму"
-
Канчельскис, который заразился коронавирусом, рассказал о своём самочувствии
-
Экс-вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво перейдет в "Бетис"
-
"Анжи" сыграл вничью с "Краснодаром-3" в матче Олимп-ПФЛ
-
Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его могут пожизненно отстранить
-
"Боруссия" сыграла вничью с "Падерборном" в контрольном матче
-
"Локомотив" внёс Жалолиддинова в заявку на сезон-2020/21
-
Геннадий Орлов рассказал, что думает о Дзагоеве
-
Защитник "Краснодара" Бородин продолжит карьеру в "Уфе"
-
В "Динамо" прокомментировали отмену удаления Скопинцева в матче с "Зенитом"
-
Влашич прокомментировал возможный уход из ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18