"Тоттенхэм" разгромил "Сток Сити" и другие результаты 16-го тура АПЛ

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"Тоттенхэм" разгромил "Сток Сити" и другие результаты 16-го тура АПЛ

Представляем результаты 16-го тура АПЛ.

"Тоттенхэм" – "Сток Сити" 5:1

Голы: Шоукросс (аг), 21 - 1:0, Сон Хын Мин, 53 - 2:0, Кейн, 54 - 3:0, Кейн, 65 - 4:0, Эриксен, 74 - 5:0, Шоукросс, 80 - 5:1

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Дэвис, Триппьер, Эриксен, Дембеле, Уинкс (Сиссоко, 78), Дайер, Алли (Ламела, 67), Сон Хын Мин (Льоренте, 86), Кейн.

"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Виммер, Питерс, Зума, Флетчер, Аллен (Афеллай, 80), Шакири (Кэмерон, 75), Эдвардс (Крауч, 70), Шупо-Мотинг, Диуф.

Предупреждение: Дембеле (66).


"Бернли" – "Уотфорд" 1:0

Гол: Арфилд, 45 - 1:0

"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Бардсли, Лонг, Дефур, Корк, Хендрик (Барнс, 60), Гудмундссон, Арфилд, Вуд.

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Зегелар, Янмат, Кабаселе, Клеверли, Дукуре, Каррильо (Грэй, 79), Перейра (Холебас, 44), Ришарлисон, Дини.

Предупреждение: Бардсли (86).

Удаление: Зегелар (39).


"Суонси" – "Вест Бромвич" 1:0

Гол: Бони, 81 - 1:0

"Суонси": Фабианьски, Нотон, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Кэрролл (Абрахам, 76), Меса, Ки Сон Ен, Раутледж (Айю, 56), Дайер (Нарсинх, 65), Бони.

"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Гиббс, Хегази, Эванс, Якоб, Ливермор, Филд (Макклейн, 46), Робсон-Кану (Берк, 78), Рондон, Родригес (Брант, 82).

Предупреждения: Якоб (16), Филд (35), Кэрролл (51), Робсон-Кану (78), Эванс (84), Меса (86), Брант (88).


"Кристал Пэлас" – "Борнмут" 2:2

Голы: Дефо, 10 - 0:1, Миливоевич (пен), 41 - 1:1, Дэнн, 44 - 2:1, Дефо, 45 - 2:2

"Кристал Пэлас": Сперони, Фосу-Менса, Сако (Дэнн, 25), Томкинс, Миливоевич, Кабай (Макартур, 65), Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд (Сако, 78), Шлупп, Бентеке.

"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Серман, Кук, Фрэйзер, Станислас (Айб, 65), Кинг, Дефо (Уилсон, 80).

Предупреждения: Томкинс (30), Миливоевич (34), Бегович (40), Заа (71), Кук (71), Макартур (79), Бентеке (82).


"Хаддерсфилд" – "Брайтон" 2:0

Голы: Мунье, 12 - 1:0, Мунье, 43 - 2:0

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Муй, Хогг, Инс (Лолли, 87), Качунга (Уильямс, 89), Мунье (Депуатр, 85), Кванер.

"Брайтон": Райан, Данк, Даффи, Зуттнер, Скелотто (Марч, 46), Гросс (Искьердо, 63), Стивенс, Браун (Хемед, 73), Проппер, Сальтор, Мюррей.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Тоттенхэм 16 28
6 Арсенал Лондон 15 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 15 18
11 Хаддерсфилд Таун 16 18
12 Саутгемптон 15 17
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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