"Тоттенхэм" разгромил "Сток Сити" и другие результаты 16-го тура АПЛ
Представляем результаты 16-го тура АПЛ.
"Тоттенхэм" – "Сток Сити" 5:1
Голы: Шоукросс (аг), 21 - 1:0, Сон Хын Мин, 53 - 2:0, Кейн, 54 - 3:0, Кейн, 65 - 4:0, Эриксен, 74 - 5:0, Шоукросс, 80 - 5:1
"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Дэвис, Триппьер, Эриксен, Дембеле, Уинкс (Сиссоко, 78), Дайер, Алли (Ламела, 67), Сон Хын Мин (Льоренте, 86), Кейн.
"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Виммер, Питерс, Зума, Флетчер, Аллен (Афеллай, 80), Шакири (Кэмерон, 75), Эдвардс (Крауч, 70), Шупо-Мотинг, Диуф.
Предупреждение: Дембеле (66).
"Бернли" – "Уотфорд" 1:0
Гол: Арфилд, 45 - 1:0
"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Бардсли, Лонг, Дефур, Корк, Хендрик (Барнс, 60), Гудмундссон, Арфилд, Вуд.
"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Зегелар, Янмат, Кабаселе, Клеверли, Дукуре, Каррильо (Грэй, 79), Перейра (Холебас, 44), Ришарлисон, Дини.
Предупреждение: Бардсли (86).
Удаление: Зегелар (39).
"Суонси" – "Вест Бромвич" 1:0
Гол: Бони, 81 - 1:0
"Суонси": Фабианьски, Нотон, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Кэрролл (Абрахам, 76), Меса, Ки Сон Ен, Раутледж (Айю, 56), Дайер (Нарсинх, 65), Бони.
"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Гиббс, Хегази, Эванс, Якоб, Ливермор, Филд (Макклейн, 46), Робсон-Кану (Берк, 78), Рондон, Родригес (Брант, 82).
Предупреждения: Якоб (16), Филд (35), Кэрролл (51), Робсон-Кану (78), Эванс (84), Меса (86), Брант (88).
"Кристал Пэлас" – "Борнмут" 2:2
Голы: Дефо, 10 - 0:1, Миливоевич (пен), 41 - 1:1, Дэнн, 44 - 2:1, Дефо, 45 - 2:2
"Кристал Пэлас": Сперони, Фосу-Менса, Сако (Дэнн, 25), Томкинс, Миливоевич, Кабай (Макартур, 65), Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд (Сако, 78), Шлупп, Бентеке.
"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Серман, Кук, Фрэйзер, Станислас (Айб, 65), Кинг, Дефо (Уилсон, 80).
Предупреждения: Томкинс (30), Миливоевич (34), Бегович (40), Заа (71), Кук (71), Макартур (79), Бентеке (82).
"Хаддерсфилд" – "Брайтон" 2:0
Голы: Мунье, 12 - 1:0, Мунье, 43 - 2:0
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Муй, Хогг, Инс (Лолли, 87), Качунга (Уильямс, 89), Мунье (Депуатр, 85), Кванер.
"Брайтон": Райан, Данк, Даффи, Зуттнер, Скелотто (Марч, 46), Гросс (Искьердо, 63), Стивенс, Браун (Хемед, 73), Проппер, Сальтор, Мюррей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|15
|43
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|16
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Тоттенхэм
|16
|28
|6
|Арсенал Лондон
|15
|28
|7
|Бернли
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Хаддерсфилд Таун
|16
|18
|12
|Саутгемптон
|15
|17
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|16
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11