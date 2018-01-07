"Тоттенхэм" разгромил "Уимблдон" и вышел в 1/16 финала кубка Англии

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"Тоттенхэм" разгромил "Уимблдон" и вышел в 1/16 финала кубка АнглииВ рамках 1/32 финала кубка Англии "Тоттенхэм" на своем поле разгромно обыграл "Уимблдон".

"Тоттенхэм" - "Уимблдон" - 3:0

Голы: Кейн, 63 - 1:0, Кейн, 65 - 2:0, Вертонген, 71 - 3:0.

"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Фойт, Вертонген, Уокер-Петерс, Сиссоко (Алли, 82), Ваньяма, Дембеле, Ламела, Кейн (Нкуду, 90+1), Льоренте (Сон Хын-Мин, 59).

Напомним, ранее "Вест Хэм" не смог обыграть "Шрусбери". | soccernews.ru

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