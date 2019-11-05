"Тоттенхэм" решил оспорить удаление Сон Хын Мина за фол на Андре Гомеше
Лондонский "Тоттенхэм" не согласен с удалением форварда Сон Хын Мина в воскресном матче против "Эвертона".
Напомним, что кореец совершил подкат против Андре Гомеша, что завершилось переломом лодыжки у португальца.
Как сообщает The Guardian, "шпоры" подали апелляцию на красную карточку Сона.
Футбольная ассоциация Англии рассмотрит обращение "Тоттенхэма" в ближайшее время. Напомним, что нападающему грозит трёхматчевая дисквалификация.
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