"Тоттенхэм" решил оспорить удаление Сон Хын Мина за фол на Андре Гомеше

Теги тоттенхэмэвертонсон хын минандре гомеш

"Тоттенхэм" решил оспорить удаление Сон Хын Мина за фол на Андре Гомеше

Лондонский "Тоттенхэм" не согласен с удалением форварда Сон Хын Мина в воскресном матче против "Эвертона".

Напомним, что кореец совершил подкат против Андре Гомеша, что завершилось переломом лодыжки у португальца.

Как сообщает The Guardian, "шпоры" подали апелляцию на красную карточку Сона.

Футбольная ассоциация Англии рассмотрит обращение "Тоттенхэма" в ближайшее время. Напомним, что нападающему грозит трёхматчевая дисквалификация.

Не пропустите: "Тоттенхэм" выделит Сон Хын Мину дополнительного психолога. | http://soccernews.ru
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