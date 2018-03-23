"Тоттенхэм" решил расстаться с Алдервейрелдом

Теги тоттенхэмтоби алдервейрелдмаурисио почеттино

"Тоттенхэм" решил расстаться с АлдервейрелдомЛондонский "Тоттенхэм" решил расстаться со своим защитником Тоби Алдервейрелдом, информирует HLN.

По сведениям источника, уход 29-летнего бека, с которым клуб не смог договориться по условиям нового контракта, уже одобрил главный тренер команды Маурисио Почеттино. За бельгийца "шпоры" рассчитывают получить 50 миллионов евро.

Действующее соглашение Алдервейрелда с "Тоттенхэмом" рассчитано до лета 2019-го года.

Напомним, "Тоттенхэм" установил цену на Кейна. | soccernews.ru

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