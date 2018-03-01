"Тоттенхэм" – "Рочдейл" - 6:1 (обзор)

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"Тоттенхэм" – "Рочдейл" - 6:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала Кубка Англии между "Тоттенхэмом" и "Рочдейлом" (6:1).

Видео: "Тоттенхэм" – "Рочдейл".

Не пропустите: Хет-трик Льоренте вывел "Тоттенхэм" в четвертьфинал Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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