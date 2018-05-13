"Тоттенхэм" с хоккейным счетом победил "Лестер", "Челси" крупно проиграл "Ньюкаслу"

Завершились несколько матчей 38-го тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 5:4, "Ньюкасл" дома разгромил "Челси", "Вест Хэм" был сильнее "Эвертона".

"Тоттенхэм" – "Лестер" - 5:4 (1:2)

Голы: Варди, 4 - 0:1, Кейн, 7 - 1:1, Махрез, 16 - 1:2, Ихеаначо, 47 - 1:3, Ламела, 49 - 2:3, Фукс, 53 (автогол) - 3:3, Ламела, 60 - 4:3, Варди, 73 - 4:4. Кейн, 76 - 5:4

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Уокер-Питерс, Эриксен, Сиссоко (Сон Хын Мин, 84), Дайер, Ламела (Санчес, 78), Лукас Моура (Алли, 74), Ваньяма, Кейн.

"Лестер": Якупович, Симпсон (Чоудури, 56), Фукс, Морган, Магуайр, Грэй (Диабате, 61), Марез, Адриен Силва, Иборра, Варди, Ихеаначо (Барнс, 85).

"Ньюкасл" – "Челси" - 3:0 (1:0)

Голы: Гэйл, 23 - 1:0, Перес, 59 - 2:0, Перес, 63 - 3:0

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Лежен, Ритчи (Хэйден, 72), Диаме (Эдара, 87), Шелви, Мерфи, Перес, Гэйл (Хоселу, 48).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес, Баркли (Виллиан, 77), Бакайоко, Азар (Педро, 82), Канте, Эмерсон, Жиру (Мората, 76).

"Бернли" – "Борнмут" - 1:2 (1:0)

Голы: Вуд, 39 - 1:0, Кинг, 74 - 1:1, Уилсон, 90 - 1:2

"Вест Хэм" – "Эвертон" - 3:1 (1:0)

Голы: Лансини, 39 - 1:0, Арнаутович, 63 - 2:0, Ньяссе, 74 - 2:1, Лансини, 82 - 3:1

"Вест Хэм": Адриан, Крессуэлл (Коллинз, 88), Масуаку (Фернандеш, 21), Сабалета, Огбонна, Жоау Мариу, Куяте, Лансини (Обианг, 86), Нобл, Арнаутович, Райс.

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Кин, Бейнс, Фунес Мори (Классен, 46), Гуйе, Дэвис (Болази, 83), Шнайдерлин, Коулмэн, Ньяссе, Тосун (Уолкотт, 61).

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