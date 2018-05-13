"Тоттенхэм" с хоккейным счетом победил "Лестер", "Челси" крупно проиграл "Ньюкаслу"

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"Тоттенхэм" с хоккейным счетом победил "Лестер", "Челси" крупно проиграл "Ньюкаслу"

Завершились несколько матчей 38-го тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 5:4, "Ньюкасл" дома разгромил "Челси", "Вест Хэм" был сильнее "Эвертона".

"Тоттенхэм" – "Лестер" - 5:4 (1:2)
Голы: Варди, 4 - 0:1, Кейн, 7 - 1:1, Махрез, 16 - 1:2, Ихеаначо, 47 - 1:3, Ламела, 49 - 2:3, Фукс, 53 (автогол) - 3:3, Ламела, 60 - 4:3, Варди, 73 - 4:4. Кейн, 76 - 5:4

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Уокер-Питерс, Эриксен, Сиссоко (Сон Хын Мин, 84), Дайер, Ламела (Санчес, 78), Лукас Моура (Алли, 74), Ваньяма, Кейн.

"Лестер": Якупович, Симпсон (Чоудури, 56), Фукс, Морган, Магуайр, Грэй (Диабате, 61), Марез, Адриен Силва, Иборра, Варди, Ихеаначо (Барнс, 85).

"Ньюкасл" – "Челси" - 3:0 (1:0)
Голы: Гэйл, 23 - 1:0, Перес, 59 - 2:0, Перес, 63 - 3:0

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Лежен, Ритчи (Хэйден, 72), Диаме (Эдара, 87), Шелви, Мерфи, Перес, Гэйл (Хоселу, 48).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес, Баркли (Виллиан, 77), Бакайоко, Азар (Педро, 82), Канте, Эмерсон, Жиру (Мората, 76).

"Бернли" – "Борнмут" - 1:2 (1:0)
Голы: Вуд, 39 - 1:0, Кинг, 74 - 1:1,  Уилсон, 90 - 1:2

"Вест Хэм" – "Эвертон" - 3:1 (1:0)
Голы: Лансини, 39 - 1:0, Арнаутович, 63 - 2:0, Ньяссе, 74 - 2:1, Лансини, 82 - 3:1

"Вест Хэм": Адриан, Крессуэлл (Коллинз, 88), Масуаку (Фернандеш, 21), Сабалета, Огбонна, Жоау Мариу, Куяте, Лансини (Обианг, 86), Нобл, Арнаутович, Райс.

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Кин, Бейнс, Фунес Мори (Классен, 46), Гуйе, Дэвис (Болази, 83), Шнайдерлин, Коулмэн, Ньяссе, Тосун (Уолкотт, 61).

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Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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