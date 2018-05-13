"Тоттенхэм" с хоккейным счетом победил "Лестер", "Челси" крупно проиграл "Ньюкаслу"
Завершились несколько матчей 38-го тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 5:4, "Ньюкасл" дома разгромил "Челси", "Вест Хэм" был сильнее "Эвертона".
"Тоттенхэм" – "Лестер" - 5:4 (1:2)
Голы: Варди, 4 - 0:1, Кейн, 7 - 1:1, Махрез, 16 - 1:2, Ихеаначо, 47 - 1:3, Ламела, 49 - 2:3, Фукс, 53 (автогол) - 3:3, Ламела, 60 - 4:3, Варди, 73 - 4:4. Кейн, 76 - 5:4
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Уокер-Питерс, Эриксен, Сиссоко (Сон Хын Мин, 84), Дайер, Ламела (Санчес, 78), Лукас Моура (Алли, 74), Ваньяма, Кейн.
"Лестер": Якупович, Симпсон (Чоудури, 56), Фукс, Морган, Магуайр, Грэй (Диабате, 61), Марез, Адриен Силва, Иборра, Варди, Ихеаначо (Барнс, 85).
"Ньюкасл" – "Челси" - 3:0 (1:0)
Голы: Гэйл, 23 - 1:0, Перес, 59 - 2:0, Перес, 63 - 3:0
"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Лежен, Ритчи (Хэйден, 72), Диаме (Эдара, 87), Шелви, Мерфи, Перес, Гэйл (Хоселу, 48).
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес, Баркли (Виллиан, 77), Бакайоко, Азар (Педро, 82), Канте, Эмерсон, Жиру (Мората, 76).
"Бернли" – "Борнмут" - 1:2 (1:0)
Голы: Вуд, 39 - 1:0, Кинг, 74 - 1:1, Уилсон, 90 - 1:2
"Вест Хэм" – "Эвертон" - 3:1 (1:0)
Голы: Лансини, 39 - 1:0, Арнаутович, 63 - 2:0, Ньяссе, 74 - 2:1, Лансини, 82 - 3:1
"Вест Хэм": Адриан, Крессуэлл (Коллинз, 88), Масуаку (Фернандеш, 21), Сабалета, Огбонна, Жоау Мариу, Куяте, Лансини (Обианг, 86), Нобл, Арнаутович, Райс.
"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Кин, Бейнс, Фунес Мори (Классен, 46), Гуйе, Дэвис (Болази, 83), Шнайдерлин, Коулмэн, Ньяссе, Тосун (Уолкотт, 61).
Не пропустите: "Ливерпуль" разгромил "Брайтон" и гарантировал себе место в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛ
-
Сумасшедшая перестрелка в Валенсии: "Леванте" нанес первое поражение "Барселоне"
-
Турин снова чемпион! "Ювентус" играет вничью с "Ромой"
-
Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"
-
"Ливерпуль" разгромил "Брайтон" и гарантировал себе место в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны"
-
Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к Балотелли
-
"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Наполи"
-
Гамейро: "Уход Гризманна будет потерей для "Атлетико"
-
Анчелотти готов возглавить итальянский топ-клуб
-
Сенников: "В игре с Испанией Россия способна сотворить чудо"
-
Абрамович сократит свои расходы на "Челси"
-
Зидан определился с приоритетной трансферной целью "Реала" на лето
-
"Интер" возобновил интерес к основному хавбеку "Атлетико"
-
Болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды Семака
-
Роналдо: "Неймар вписывается в игру "Реала"
-
В понедельник ПСЖ объявит имя своего нового наставника
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Неймар: "Сейчас не время говорить о трансферах"
-
Бабаев: "Хотим, чтобы Березуцкие и Игнашевич остались с нами еще на сезон"
-
В сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников
-
Эмери признан лучшим тренером чемпионата Франции
-
Месси определил трех виновников поражения от "Леванте"
-
"Локомотив" установил антирекорд чемпионата России
-
Аллегри: "Если меня не уволят, останусь в "Ювентусе" и на следующий сезон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30