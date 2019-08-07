"Тоттенхэм" с начала лета снизил цену на Эриксена в 2,6 раза

Лондонский "Тоттенхэм" готов продать своего ведущего полузащитника Кристиана Эриксена.

"Шпоры" не хотят терять датчанина следующим летом бесплатно, поэтому намерены решить вопрос с его уходом до закрытия текущего трансферного окна.

При этом клуб продолжает постепенно снижать стоимость 27-летнего футболиста. Если два месяца назад за него требовали более 140 миллионов евро, то сейчас ждут предложений хотя бы в пределах 54 миллионов.

Напомним, что Эриксен интересен "Реалу", "Манчестер Юнайтед", "Атлетико", "Милану", "Ювентусу" и "Интеру".

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