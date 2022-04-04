"Тоттенхэм" - самая результативная команда АПЛ в 2022 году

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"Тоттенхэм" - самая результативная команда АПЛ в 2022 году

Фото: твиттер "Тоттенхэма"\Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" после победы над "Ньюкаслом" со счетом 5:1 в рамках 31-го тура АПЛ, стали самой результативной командой чемпионата Англии в 2022 году.

Команда Антонио Конте в этом году забила уже 30 голов, что больше, чем у лидера "Манчестер Сити" (19 голов) и "Ливерпуля", который занимает второе место (27).

В турнирной таблице "шпоры" располагаются на 4-й строчке, однако в случае победы "Арсенала" над "Кристал Пэлас", именно "канониры" станут четвертыми.

Также не пропустите: "Вест Хэм" обыграл "Эвертон", а "Тоттенхэм" уничтожил "Ньюкасл". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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