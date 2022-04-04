"Тоттенхэм" - самая результативная команда АПЛ в 2022 году

Фото: твиттер "Тоттенхэма"\Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" после победы над "Ньюкаслом" со счетом 5:1 в рамках 31-го тура АПЛ, стали самой результативной командой чемпионата Англии в 2022 году.

Команда Антонио Конте в этом году забила уже 30 голов, что больше, чем у лидера "Манчестер Сити" (19 голов) и "Ливерпуля", который занимает второе место (27).

В турнирной таблице "шпоры" располагаются на 4-й строчке, однако в случае победы "Арсенала" над "Кристал Пэлас", именно "канониры" станут четвертыми.

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