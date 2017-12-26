"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" - 5:2 (обзор)

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"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" - 5:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Саутгемптоном".

Не пропустите: "Тоттенхэм" дома разгромил "Саутгемптон" благодаря хет-трику Харри Кейна. | http://soccernews.ru   

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2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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