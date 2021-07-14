"Тоттенхэм" сделал форварда "Саутгемптона" приоритетной целью на трансферное окно
Фото: инстаграм Ингза/Автор неизвестен
Как сообщает The Telegraph, "Тоттенхэм Хотспур" намерен подписать нападающего "Саутгемптона" Дэнни Ингза.
По информации источника, "шпоры" обозначили английского форварда своей приоритетной целью на летнее трансферное окно.
Новый главный тренер лондонского клуба португалец Нуну Эшпириту Санту принял решение перевести команду на схему с двумя центральными нападающими и видит в Ингзе наиболее подходящего партнёра для Харри Кейна.
В прошедшем сезоне Дэнни Ингз сыгрл в 29 матчах АПЛ за "Саутгемптон", в которых забил 12 голов и отдал четыре голевые передачи.
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