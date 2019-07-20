"Тоттенхэм" сделал конкретное предложение по Ло Чельсо

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"Тоттенхэм" сделал конкретное предложение по Ло Чельсо

Лондонский "Тоттенхэм" не оставляет попыток купить полузащитника "Бетиса" Джованни Ло Чельсо, сообщает El Transistor.

По информации источника, "шпоры" сделали конкретное предложение о трансфере 23-летнего футболиста в размере 68 миллионов евро.

Напомним, что на аргентинца также претендуют "Бавария", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". Рыночная стоимость хавбека – 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ло Чельсо сыграл за "Бетис" 45 матчей, забил 16 голов и сделал 6 ассистов.

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