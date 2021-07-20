"Тоттенхэм" сделал крупное предложение по таланту "Севильи"

Фото: инстаграм Брайана Хиля/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" хочет купить полузащитника "Севильи" Брайана Хиля, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро, а также отдать аргентинского хавбека Эрика Ламелу.

В прощлом сезоне 20-летний Хиль выступал за "Эйбар" на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 29-летнего Ламелы четыре забитых мяча и один голевой пас в 35 поединках за "Тоттенхэм".

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