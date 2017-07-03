"Тоттенхэм" сделал новое предложение по хавбеку сборной Португалии

Лондонский "Тоттенхэм" не оставляет попыток подписать полузащитника лиссабонского "Спортинга" Адриена Силву.

Как информирует A Bola, "шпоры" сделали новое предложение по 28-летнему хавбеку сборной Португалии, оценив его в 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Силва забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за "Спортинг".

Напомним, "Тоттенхэм" намерен перехватить у "Реала" очередное южноамериканское дарование. | soccernews.ru