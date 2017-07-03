"Тоттенхэм" сделал новое предложение по хавбеку сборной Португалии

Теги тоттенхэмспортинг лиссабонадриен силва

"Тоттенхэм" сделал новое предложение по хавбеку сборной ПортугалииЛондонский "Тоттенхэм" не оставляет попыток подписать полузащитника лиссабонского "Спортинга" Адриена Силву.

Как информирует A Bola, "шпоры" сделали новое предложение по 28-летнему хавбеку сборной Португалии, оценив его в 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Силва забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за "Спортинг".

Напомним, "Тоттенхэм" намерен перехватить у "Реала" очередное южноамериканское дарование. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Лучшие фото со свадьбы Месси

Лучшие фото со свадьбы Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов