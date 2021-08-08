"Тоттенхэм" сделал предложение "Интеру" по Лаутаро Мартинесу

Фото: инстаграм Лаутаро/Автор неизвестен

Будущее аргентинского нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, английский "Тоттенхэм" на днях сделал предложение миланцам о покупке форварда за 70 миллионов евро.

По информации источника, Лаутаро действительно является целью "шпор", но чемпионы Италии не намерены расставаться с игроком.

По сообщению Николо Скиры, "Интер" изменит свое решение в случае предложения в размере 90 миллионов евро.

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