"Тоттенхэм" сделал предложение о приобретении защитника "Лестера"

Лондонский "Тоттенхэм" всерьёз нацелился на правого защитника "Лестера" Рикарду Перейру, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "шпоры" уже сделали предложение о покупке португальского фулбека в размере 35 миллионов евро.

В подписании 26-летнего футболиста лично заинтересован наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. На игрока также претендуют "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Перейра выступает за "Лестер" с лета 2018 года, сыграл 59 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

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