"Тоттенхэм" сделал предложение о трансфере защитника "Шахтёра"
Фото инстаграм Додо
Правый защитник "Шахтёра" Додо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
По информации Globo Esporte, купить 22-летнего футболиста пытается лондонский "Тоттенхэм".
"Шпоры" уже сделали предложение о трансфере бразильца в размере 20 миллионов евро, но получили отказ.
В новом сезоне Додо сыграл за "Шахтёр" 5 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
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