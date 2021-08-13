"Тоттенхэм" сделал предложение о трансфере защитника "Шахтёра"

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"Тоттенхэм" сделал предложение о трансфере защитника "Шахтёра"

Фото инстаграм Додо

Правый защитник "Шахтёра" Додо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Globo Esporte, купить 22-летнего футболиста пытается лондонский "Тоттенхэм".

"Шпоры" уже сделали предложение о трансфере бразильца в размере 20 миллионов евро, но получили отказ.

В новом сезоне Додо сыграл за "Шахтёр" 5 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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