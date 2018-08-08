"Тоттенхэм" сделал предложение по Грилишу

Лондонский "Тоттенхэм" сделал предложение по полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "шпоры" готовы заплатить за 22-летнего ирландца порядка 28 миллионов евро.

Бирмингемский клуб, в свою очередь, настаивает на том, что Грилиш стоит 33,5 миллиона. Стороны продолжают переговоры.

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