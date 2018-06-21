"Тоттенхэм" сделал предложение по Модричу

Теги тоттенхэммаурисио почеттинолука модричреал мадрид

"Тоттенхэм" сделал предложение по МодричуЛондонский "Тоттенхэм" сделал предложение по полузащитнику мадридского "Реала" Луке Модричу, уверяет испанская пресса.

Так, сообщается, что главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино видит в 32-летнем хавбеке "сливочных" идеальную кандидатуру для усиления центра поля своей команды. Лондонцы намерены воспользоваться тем, что будущее хорвата на "Сантьяго Бернабеу" в связи со сменой там наставника, пока остается не определенным.

Отметим, что размер предложения "Тоттенхэма" по Модричу пока остается неизвестным.

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