"Тоттенхэм" сделал предложение по Модричу

Лондонский "Тоттенхэм" сделал предложение по полузащитнику мадридского "Реала" Луке Модричу, уверяет испанская пресса.

Так, сообщается, что главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино видит в 32-летнем хавбеке "сливочных" идеальную кандидатуру для усиления центра поля своей команды. Лондонцы намерены воспользоваться тем, что будущее хорвата на "Сантьяго Бернабеу" в связи со сменой там наставника, пока остается не определенным.

Отметим, что размер предложения "Тоттенхэма" по Модричу пока остается неизвестным.

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