"Тоттенхэм" сделал предложение по защитнику "Валенсии"

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"Тоттенхэм" сделал предложение по защитнику "Валенсии"

Защитник "Валенсии" Жоау Канселу стал трансферной целью "Тоттенхэма", сообщает O Jogo.

По сведениям издания, "шпоры" предлагают за португальского латераля 22 миллиона евро, однако "летучие мыши" намерены выручить от продажи своего игрока 25 миллионов.

"Тоттенхэм" хочет купить Канселу в качестве замены для Кайла Уокера, который перебрался в "Манчестер Сити".

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