"Тоттенхэм" сделал "Реалу" предложение по выкупу Бєйла: названа сумма



Лондонский "Тоттенхэм" намерен выкупить у мадридского "Реала" валлийского нападающего Гарета Бэйла, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. "Реал" вполне может согласиться на трансфер, так как это позволит клубу значительно сократить зарплатную ведомость. Сейчас королевский клуб платит большую часть зарплаты форварда, хотя он и выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 31-летний Бэйл провел за "Тоттенхэм" шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" превратил клубную базу в поле для гольфа ради Бэйла. | http://soccernews.ru