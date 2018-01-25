"Тоттенхэм" сделал щедрое предложение по игроку "Наполи"

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"Тоттенхэм" сделал щедрое предложение по игроку "Наполи"

Лондонский "Тоттенхэм" сделал щедрое предложение по полузащитнику "Наполи" Амаду Диавара, сообщает итальянская пресса.

"Шпоры" готовы заплатить за 20-летнего гвинейца 38 миллионов евро. Впрочем, этот трансфер маловероятен в январе, так как неаполитанцы хотят сохранить перспективного футболиста, как минимум, до лета.

В этом сезоне Диавара сыграл за "Наполи" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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комментарии
Владислав

Исправьте, он не защитник, а полузащитник.

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