"Тоттенхэм" сделал выговор Моуринью за нарушение правил карантина
Ряд футболистов "Тоттенхэма" и главный тренер Жозе Моуринью нарушили условия карантина. "Шпоры" сделали выговор наставнику.
Португалец проводил тренировку в одном из парков вместе с хавбеком Танги Ндомбеле. Клуб был очень недоволен подобным поведением.
В этом же парке бегали игроки "Тоттенхэма" Райан Сессеньон и Дависон Санчес.
Представитель лондонцев заявил, что повторно расскажет футболистам "шпор" об условиях карантина в период пандемии коронавируса. В Лондоне количество подтвердившихся случаев заражения Covid-19 - 55 242. Умерло более 6 тысяч человек.
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
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|27
|34
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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