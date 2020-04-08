"Тоттенхэм" сделал выговор Моуринью за нарушение правил карантина

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"Тоттенхэм" сделал выговор Моуринью за нарушение правил карантина

Ряд футболистов "Тоттенхэма" и главный тренер Жозе Моуринью нарушили условия карантина. "Шпоры" сделали выговор наставнику.

Португалец проводил тренировку в одном из парков вместе с хавбеком Танги Ндомбеле. Клуб был очень недоволен подобным поведением.

В этом же парке бегали игроки "Тоттенхэма" Райан Сессеньон и Дависон Санчес

Представитель лондонцев заявил, что повторно расскажет футболистам "шпор" об условиях карантина в период пандемии коронавируса. В Лондоне количество подтвердившихся случаев заражения Covid-19 - 55 242. Умерло более 6 тысяч человек.

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