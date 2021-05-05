"Тоттенхэм" сэкономит огромную сумму благодаря уходу Моуринью в "Рому"

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"Тоттенхэм" сэкономит огромную сумму благодаря уходу Моуринью в "Рому"

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" сможет сэкономит огромную сумму благодаря тому, что бывший главный тренер клуба Жозе Моуринью возглавит римскую "Рому", сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, изначально "Тоттенхэм" должен был заплатить Моуринью около 18 миллионов евро за досрочный разрыв контракта, который действует еще полтора года. Но теперь английскому клубу придется платить тренеру всего около трех месяцев до того момента, когда начнет действовать контракт Моуринью с "Ромой". Таким образом, "шпоры" сэкономят около 15 миллионов евро.

Напомним, что 58-летний Моуринью заключил с "Ромой" трехлетний контракт с зарплатой 7,5 миллионов евро в год.

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