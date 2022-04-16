"Тоттенхэм" сенсационно проиграл "Брайтону"

Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Брайтону" со счетом 0:1.

Единственный гол в концовке встречи забил Леандро Троссард.

"Брайтон", набрав 40 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" с 57 очками остался на четвертой позиции.

"Тоттенхэм" - "Брайтон" - 0:1 (0:0)

Гол: Троссард, 90 - 0:1

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Ромеро, Дэвис, Дайер, Регилон, Хейбьерг, Бентанкур (Уинкс, 72), Кулушевски (Лукас Моура, 64), Сон Хын Мин (Бергвейн, 88), Кейн.

"Брайтон": Санчес, Кукурелья, Данк, Велтман, Лэмпти (Марш, 82), Гросс, Биссума, Гросс, Кайседо, Троссард, Мвепу (Уэлбек, 46), Макалистер.

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