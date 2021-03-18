"Тоттенхэм" сенсационно вылетел из Лиги Европы

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"Тоттенхэм" сенсационно вылетел из Лиги Европы

Фото: твиттер "Динамо" Загреб/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала загребское "Динамо" разгромило лондонский "Тоттенхэм" со счетом 3:0 и пробилось в четвертьфинал. Победу хорватам принес хет-трик Мислава Оршича.

"Динамо" Загреб Хорватия – "Тоттенхэм" Англия - 3:0 (0:0) - первый матч - 0:2
Голы: Оршич, 62 - 1:0, Оршич, 2:0 – 82, Оршич, 106 - 3:0

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Франьич (Леовац, 81), Адеми, Якич (Атьемвен, 75), Иванушец, Маер (Гавранович, 81), Оршич, Петкович (Мишич, 90).

"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис (Регилон, 90), Орье (Бергвейн, 108), Санчес, Дайер, Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Алли (Ло Чельсо, 68), Лукас Моура (Винисиус, 85), Кейн.

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