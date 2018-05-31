"Тоттенхэм" шокировал "Барселону" стоимостью Эриксена

"Барселона" не сумела договориться по трансферу датского полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, лондонский клуб оценил футболиста в 190 миллионов евро и эта сумма повергла в шок президента каталонцев Хосепа Бартомеу. В итоге "Барселона" отказалась от идеи купить игрока.

В минувшем сезоне 26-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 47 матчей, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

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