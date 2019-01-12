"Тоттенхэм" шокировал "Реал" ценой на Харри Кейна

"Тоттенхэм" шокировал мадридский "Реал" ценой на своего ведущего нападающего Харри Кейна, сообщает AS.

По сведениям издания, в декабре королевский клуб контактировал с "шпорами" относительно возможного трансфера 25-летнего англичанина.

Стороны провели переговоры, итогом которых стала озвученная лондонцами стоимость футболиста - 350 миллионов евро.

"Реал", разумеется, не готов платить такие деньги, поэтому решил пока взять паузу в надежде, что "Тоттенхэм" снизит свои финансовые аппетиты.

В текущем сезоне Кейн забил 20 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах за "Хотспур".

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