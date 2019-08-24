"Тоттенхэм" снизил цену на Эриксена

Лондонский "Тоттенхэм" склоняется к варианту с продажей полузащитника Кристиана Эриксена.

Учитывая, что следующим летом датчанин станет свободным агентом, "шпоры" хотят расстаться с ним сейчас, чтобы выручить хоть какие-то деньги.

При этом приближающееся закрытие трансферного окна вынуждает клуб идти на уступки, в частности, снижать стоимость игрока.

Изначально "Тоттенхэм" требовал за Эриксена 100 миллионов евро, в середине августа ценник опустился до 60 миллионов, а сейчас - до 55.

За ситуацией следят "Реал", "Атлетико" и "Ювентус".

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